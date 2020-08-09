Начало трансляции в 19:00 по Москве. Раздавать игры будут во время трансляции, которая начнётся сегодня и продолжится до 9 августа. Первый Quake раздадут всем зрителям которые привяжут свой аккаунт Bethesda. Quake 2 раздадут при условии, если пожертвования перейдут отметку в 10.000$ во время трансляции. Страница раздачи: https://www.twitch.tv/Bethesda Привязываем аккаунт Twitch к Bethesda: https://bethesda.net/ru/account/linked-accounts