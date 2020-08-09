Требуется установить Bethesda launcher. Запускаем лаунчер. Входим под своим аккаунтом или создаём новый. Quake 2 и Quake 3 появятся у Вас на аккаунте в течение недели. upd1 Quake 2 можно забрать с 19:00 МСК 12 августа по 15 августа. Quake 3 можно забрать с 19:00 МСК 17 августа по 20 августа.
Привязываем аккаунт Steam в настройках сайта https://www.humblebundle.com/user/settings Страница раздачи: https://www.humblebundle.com/store/f1-2018-free-game Жмём GET THE GAME И жмём GET IT NOW Ключ можно получить на странице: https://www.humblebundle.com/home/purchases
Начало трансляции в 19:00 по Москве. Раздавать игры будут во время трансляции, которая начнётся сегодня и продолжится до 9 августа. Первый Quake раздадут всем зрителям которые привяжут свой аккаунт Bethesda. Quake 2 раздадут при условии, если пожертвования перейдут отметку в 10.000$ во время трансляции. Страница раздачи: https://www.twitch.tv/Bethesda Привязываем аккаунт Twitch к Bethesda: https://bethesda.net/ru/account/linked-accounts
Страница раздачи: https://store.steampowered.com/app/611500/Quake_Champions/ Внимание! Чтобы открыть всех героев требуется сыграть один матч до понедельника. Новость в Steam: https://store.steampowered.com/newshub/app/611500/view/2737578680415478140
Страница раздачи: https://www.epicgames.com/store/ru/product/wilmots-warehouse/home Входим под своим аккаунтом и жмем “Бесплатно” Появится окно с заказом, сумма которого должна составить 0$. Если все верно, жмём ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ.
Страница раздачи: https://www.gog.com/game/the_witcher или на главной странице найти баннер с раздачей https://www.gog.com/ Жмём “Получить” под своим аккаунтом. Дальше жмём “Скачать бесплатно” и игра навсегда привязывается к вашему аккаунту. Еще некоторые игры в Steam которые есть у вас на аккаунте можно получить и на аккаунт GOG, по программе GOG connect https://www.gog.com/connect.
Требуется зайти через телефон. VPN не требуется. Страница раздачи: https://store.ubi.com/cn/game?pid=56c4948d88a7e300458b4890 Выбираем прозрачную кнопку CHINA Дальше жмём по синий кнопке и авторизуемся в uplay. Игра должна спустя короткое время отобразиться в вашей библиотеке.
20XX: https://www.epicgames.com/store/ru/product/20xx/home Barony: https://www.epicgames.com/store/ru/product/barony/home Superbrothers: Sword & Sworcery EP: https://www.epicgames.com/store/ru/product/superbrothers-sword-and-sworcery-ep/home Входим под своим аккаунтом и жмем “Бесплатно” Появится окно с заказом, сумма которого должна составить 0$. Если все верно, жмём ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ.
Страница раздачи: https://www.epicgames.com/store/ru/product/next-up-hero/home Входим под своим аккаунтом и жмем “Бесплатно” Появится окно с заказом, сумма которого должна составить 0$. Если все верно, жмём ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ.